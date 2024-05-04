اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. باحث في ما وراء الطبيعة يروي قصة تحكم خاتم سليمان في الجن والشياطين

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، كيف تحكم سيدنا سليمان _عليه السلام_ بالجن والشياطين بخاتمه.

وقال الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": خاتم سليمان بالصورة العادية هو خاتم يضعه في إصبعه ويتحكم في الشياطين والجن، وقد يكون هذا الخاتم له ميزة خاصة تجعل الشياطين خاضعة له.

وأكمل: كان سليمان _عليه السلام_ يتفقد جيشه من الطيور والحيوانات والجن وكانوا كلهم خاضعين له، فكان يملك الأرض وكان عنده كل مقومات الملك العظيم.

وزاد: يقال إن سليمان إذا أعصاه أحد الشياطين فإنه يسجنه في قارورة ويصب عليها الرصاص السائل ويضغط عليه بالخاتم والجن ما يقدر يطلع أبدا لأنه مختوم بخاتم سليمان.

وتابع: سليمان كان عنده القدرة يكلم الطير، مشيرا: الخاتم مجهول إلى الآن ولم يعرف أحد مكانه.

وختم: عندما توفي سليمان سرقوا منه الخاتم وتابوت العهد الذي له قدرات غير طبيعية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا