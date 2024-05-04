تراند اليوم : شاهد.. باحث في ما وراء الطبيعة يروي قصة تحكم خاتم سليمان في الجن والشياطين

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، كيف تحكم سيدنا سليمان _عليه السلام_ بالجن والشياطين بخاتمه.

وقال الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": خاتم سليمان بالصورة العادية هو خاتم يضعه في إصبعه ويتحكم في الشياطين والجن، وقد يكون هذا الخاتم له ميزة خاصة تجعل الشياطين خاضعة له.

وأكمل: كان سليمان _عليه السلام_ يتفقد جيشه من الطيور والحيوانات والجن وكانوا كلهم خاضعين له، فكان يملك الأرض وكان عنده كل مقومات الملك العظيم.

وزاد: يقال إن سليمان إذا أعصاه أحد الشياطين فإنه يسجنه في قارورة ويصب عليها الرصاص السائل ويضغط عليه بالخاتم والجن ما يقدر يطلع أبدا لأنه مختوم بخاتم سليمان.

وتابع: سليمان كان عنده القدرة يكلم الطير، مشيرا: الخاتم مجهول إلى الآن ولم يعرف أحد مكانه.

وختم: عندما توفي سليمان سرقوا منه الخاتم وتابوت العهد الذي له قدرات غير طبيعية.