بيان أمني يكشف تفاصيل إحباط محاولة شخص الإنتحار في الرياض

شهدت منطقة الرياض عملًا بطوليًا من قبل دوريات الأمن، حيث تمكنوا من إحباط محاولة شخص مواطن لإيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض. وفي ضوء إجراءات الاستدلال والتحقيق، تبين أن الشخص يعاني من اعتلالات نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لتلقي العناية والمساعدة اللازمة.