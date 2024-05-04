تنفيذ حكم القتل قصاصًا لجانٍ يُدين بقتل آخر في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يعلن فيه تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة الرياض، حيث تم تنفيذ العقاب الشرعي بحق عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي، الذي قتل علي بن محمد بن بكر شعيب بطعنه بآلة حادة.

وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجاني وأجرت التحقيقات اللازمة التي أكدت ارتكابه للجريمة. تمت إحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه حكم بثبوت إدانته وقضائه بالقتل قصاصًا. تمت الموافقة على الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التنفيذ يأتي في إطار حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في مواجهة كل من يتعدى على سلامة المواطنين أو يسفك دماءهم. كما حذرت الوزارة جميع الأفراد الذين يفكرون في ارتكاب جرائم مماثلة من أن العقاب الشرعي سيكون مصيرهم.