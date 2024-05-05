تراند اليوم : اللجنة الأولمبية الدولية توقف الشيخ" أحمد الفهد" 15 عاماً وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، إيقاف الشيخ أحمد الفهد لمدة 15 عاماً من جميع المناصب داخلها بسبب انتهاكات أخلاقية.

وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز»، أبلغ كريستوف دي كيبير المدير العام للجنة جميع الأعضاء بقرار المجلس التنفيذي بمعاقبة الشيخ أحمد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق بسبب قضية أمام المحكمة في سويسرا.

وقال دي كيبير في الخطاب المؤرخ في الثالث من مايو: «قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إعادة التأكيد على خطورة انتهاكات الشيخ أحمد الفهد للمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك خيانة قسم عضوية اللجنة، وكذلك خطورة الضرر الذي لحق بسمعة اللجنة، مما عرض مصالحها للخطر".