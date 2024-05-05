تراند اليوم : شاهد: مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي تثير الجدل.. والكشف عن حقيقتها!

صحيفة الخليج 365: أثارت فقرة لمذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي على الشاشات المحلية، الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق لوسائل إعلام محلية، أن الفيديو المتداول ما هو إلا ترويج ودعاية لبرنامج يذاع على التلفزيون الرسمي.

وأضافت أن البرنامج هدفه في الأساس توعوي لتحذير الناس وخصوصاً الشباب من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

كذلك أشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى توضيح كيفية الاستخدام الأمثل لصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم وجود مذيعة بالذكاء الاصطناعي.