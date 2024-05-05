مسارات تاريخية والتنقل بالجمال

تعمل عدد من الجهات في المدينة المنورة على إثراء تجربة الزائر بالإيعاز إلى الشركات المتخصصة بإطلاق عدد من المبادرات والشراكات التي تفعل لأول مرة، وتستقطب الأهالي قبل الزوار من خلال تدشين فعاليات المسارات التاريخية باستخدام الجمال، وتفعيل الطيران السياحي وزيارة المواقع التاريخية، وأخيرًا إنشاء المجمعات والوجهات التسويقية المفتوحة بالقرب من المواقع التاريخية والمساجد.

وفعل مسار بدر التاريخي الانطلاق على ظهور الجمال بداية من المدينة المنورة، وصولا إلى محافظة بدر التاريخية، بمشاركة مرشدين ومتخصصين لنقل الزوار إلى المحافظة عبر المرور بعدد من النقاط التاريخية، فضلا عن متحف وبستان الصافية بمحيط المنطقة المركزية للمسجد النبوي.

كما فعلت الجمعة إحدى الشركات مغامرات الجيروكوبتر، التي تعتبر من التجارب الرياضية والسياحية بتنظيم رحلات على طائرة جيروكوبتر صغيرة ذات محرك واحد أشبه بالمروحية، وتمتاز بدوران ثابت علوي بدلا من دوران خلفي متحرك لتوفير تجارب مختلفة تتناسب مع احتياجات ورغبات الزوار.

في حين تعمل الأسواق المفتوحة على استقطاب الزوار والمعتمرين عقب أداء الفروض بالمساجد، واستحدثت هيئة تطوير المدينة المنورة بالتنسيق مع الأمانة أسواقًا مفتوحة لتكون وجهة ومجمعًا سياحيًا يستقطب الزائر، ويوفر عددًا من خيارات الضيافة والتسوق، وتم أخيرًا افتتاح مقصد قباء أحد المجمعات السياحية القريبة من مسجد قباء، والذي صمم بطريقة ترتبط بتراث المدينة من استخدام للأدوات من حجارة ونخيل وتربة، وتصميم الأكشاك بالرواشين حتى يكون شبيه بالمدينة القديمة ومرتبط بساحة مسجد قباء.