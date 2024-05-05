شكرا لقرائتكم المرور: تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة لا يتطلب التقديم أو التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المرور السعودي أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.

هذا وقد بدأت الإدارة العامة للمرور، قبل أيام، تطبيق تخفيض سداد مخالفات المرور المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة الغرامات المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

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تخفيض مخالفات المرور

وكي يتم الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، يجب على المخالف المبادرة بسداد جميع مخالفات المرور المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

مخالفات مؤثرة

وهناك مخالفات مؤثرة في السلامة العامة تؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد مخالفات المرور بنسبة (50%) من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذّر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

المادة 75

أما المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، فسيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

ويوم أمس استعرض متحدث المرور، العقيد منصور الشكرة، المقصود بالمادة 75، ومتى يتم إيقاف الحسابات والحجز، كما قدم توضيحات مهمة بشأن تخفيض المخالفات المرورية.