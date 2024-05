شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شرطًا لسلامة «المساكن الجماعية».. و3 فئات للتصنيف والان نبدء بالتفاصيل

المساكن الجماعية للأفراد

أنظمة الوقاية من الحريق

متطلبات السلامة الكهربائية

اشتراطات المساكن الجماعية

متطلبات ذوي الإعاقة

المباني السكنية سارية الترخيص

نظام إجراءات التراخيص البلدية

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.وحددت الوزارة الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددة على توفير متطلبات الصحة العامة وأن يكون السكن آمنًا وخاليا من الأمراض والأوبئة.واشترطت وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل كمسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، والحد الأدنى لعدد الحمامات بمعدل «1 مرحاض + 1مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد.ووفقا للائحة يجب أن يتضمن السكن الجماعي مطبخين بحد أدنى في كل دور مع تيسير وصول جميع الأفراد إليها، وغرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0,7 م2 لكل فرد، وغرفة للعزل الصحي مجهزة، وغرفة لغسيل الملابس أو توفير خدمة غسيل الملابس.وشددت الوزارة على توفر شبكة لتصريف المياه، وسائل التبريد في غرف النوم، ومياه الشرب من مصدر صحي وآمن وكافي، وخدمة النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات، وفي حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين. This is a Twitter Status| This is a Twitter Statusعقوبات مخالفات اشتراطات This is a Twitter Status مطلع This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت وجود مرافق اختيارية مثل أنشطة ترفيهية، وخدمة الانترنت، وصالات رياضية، ومساحات خضراء، وأنشطة تجارية.ولفتت إلى أن تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق يجب أن يكون من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.واشترطت توفير حنفيات لإطفاء الحرائق، خالية من العوائق من جميع الجهات، سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق، وآمنة ووجود طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.وألزمت منشي التجمعات السكنية بتوفير أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية، واستخدام نظام الرش الآلي، وأنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.وحددت الوزارة متطلبات السلامة الكهربائية، مؤكدة أهمية استخدام التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب «UL 1363»، واختبار الأجهزة والتمديدات والمحركات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري.وتشترط اللائحة على توفير صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن ويتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل المختصين، استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب الحاجة وتوفير فني مختص لذلك مع تخصيص مستودع لتخزين هذه المبيدات أو التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات لتطهير مرافق السكن وإظهار ما يثبت ذلك، ويجوز استخدام الأجهزة فوق الصوتية لمكافحة الآفات.وشددت الوزارة على توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الايدي والسلامة الغذائية، وتوفير مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها.وألزمت منشئي المساكن الجماعية بتوفيرغرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن5000 فرد.وأكدت على توفير كاميرات المراقبة الأمنية حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وفصل سكن الرجال عن النساء، بحيث يكون مدخل السكن مستقل والمرافق مستقلة ولا يوجد أي تداخل.وألزمت الوزارة منشئي التجمعات السكنية بتخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم «5» طبقا لكود البناء السعودي العام «SBC201»، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة. This is a Twitter Status.. 600 جولة على «المساكن الجماعية» وإخلاء 110 مواقع This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوجبت تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات.وصنّفت الوزارة السكن الجماعي للأفراد، إلى 3 فئات أولها الفئة «أ» المبنى السكني، بطاقة استيعابية 500 فردج، وهو مكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 مترا من سطح الأرض، ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.وذكرت أن الفئة «ب» وهي المجمع السكني بطاقة استعابية 5 آلاف فرد على أطراف المدن، و10 آلاف فرد خارج حدود النطاق العمراني، وهو مجموعة من المباني السكنية المستقلة «عمائر، فلل» محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.وأشارت إلى أن الفئة «ج» وهي الكبائن المتنقلة، بطاقة استيعابية 500 فرد داخل المدن، و10 آلاف على أطرف المدن أو خارج النطاق العمراني، وهي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع.وتمنح الوزارة المباني السكنية سارية الترخيص مهلة لحين انتهاء تراخيصها بما لا يقل عن سنة من تاريخ نفاذ القرار لتصحيح أوضاع متطلبات التنظيم المكاني مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في المساكن.وتعفي الوزارة المجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد، أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.وترتبط مدة الترخيص التشغيلي الصادر لها بنهاية المشروع أو سنة بحد أقصى قابلة للتجديد على أن يلتزم منفذ المشروع بالحصول على الترخيص بشرط أن يكون مصرح له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ويمكن التعاقد مع منشأة متخصصة ومصرح لها بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتوفر فيها المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.وأوضحت الوزارة أن إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي تتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.وألزمت مقدم الطلب عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الانشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.عند التقدم للحصول على الترخيص التشغيلي يجب توفير سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على نشاط السكن الجماعي للأفراد، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.وحظرت الوزارة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له، فيما أوجبت إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.