80 شركة تشارك بمعرض المنتجات الوطنية السعودية بقطر

ويأتي تنظيم المعرض الذي يديره الرئيس التنفيذي شركة لمسة براق هند العوني؛ بهدف تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات، وإستراتيجية التوطين، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. وعلى هامش أعمال المعرض ستُنظم العديد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوّار والتعرّف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، إضافةً إلى تطوير الصناعات الناشئة وإكسابها الثقة اللازمة للوصول إلى مصافّ العلامات التجارية السعودية الكبرى.
يذكر أن معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر سيشهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية.
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