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تراند اليوم : بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يكشف تفاصيل أول تعاون له مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في القاهرة

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان خالد عبد الرحمن، عن أول تعاون له مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في القاهرة.

وقال خالد عبد الرحمن عبر برنامج الراصد:" أول تعامل معه قابلته في القاهرة الله يغفر له، وأخذت منه النص ولحنته على طول".

وأضاف:" كنا كلنا ساكنين في فندق سميراميس، لحنت القصيدة في فترة قصيرة ونزلت له على الجناح، وكان يلعب بلوت مع أصحابه، وكان هناك المسجل الصغير سجلت له ووضع الجهاز على وجهه مثل الهاتف وظل يسمع ويلعب".

وتابع:" عجبه لحن قصيدة (على النوى)، سررت إنه عجبه، وسررت بالتعاون معه، الله يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان، وحنا نتعزى فيه".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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