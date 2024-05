شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف والمستفيدون.. الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق مبادرة "جودة" والان نبدء بالتفاصيل

أهداف المبادرة

المستفيدون

الأنشطة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلة بعمادة التطوير والجودة، إطلاق مبادرة "جودة"، وهي مبادرة مصممة لإثراء المعرفة بأبرز مفاهيم وممارسات الجودة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة.وأُطلقت المبادرة تحت شعار الجامعة 2024 (الحوكمة والالتزام).- نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.- التعريف بمفاهيم الجودة والاعتمادات الأكاديمية.- تطوير وتأهيل منسوبي الجامعة في مجال الجودة.- قيادات الجامعة.- أعضاء هيئة التدريس.- الكادر الإداري.- الطلبة.- ورش عمل.- دورات تدريبية.- حملات توعوية.- رسائل وبرامج متنوعة.