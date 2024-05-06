تراند اليوم : شاهد: شاب يحاول قتل كاهن أثناء إلقاء خطبة داخل كنيسة بأمريكا.. ومفاجأة في اللحظات الأخيرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إخراج رجل مسدسه لقتل كاهن في منتصف خطبته، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بولاية بنسلفانيا في أمريكا.

وأظهر الفيديو الذي التقطه شماس الكنيسة، اللحظة التي وجد فيها الكاهن نفسه فجأة أمام فوهة المسدس.

إلا أن مسدس الرجل لم يعمل وتعطل فجأة في اللحظات الأخيرة وخلال ذلك ابتعد الكاهن من أمامه، وقفز شماس الكنيسة أمام الكاميرا، وتعامل مع المسلح وأرداه أرضا محاولاً تثبيته.

وبيّنت اللقطات عودة الكاهن ورجل آخر لتثبيت المسلح على الأرض، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز".