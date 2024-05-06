تراند اليوم : مجموعة "منصور القابضة" توقع اتفاقية شراكة مع شركة "وقت الفريق" لتأجير اليد العاملة في السوق السعودي

صحيفة الخليج 365: وقعت مجموعة منصور القابضة المتمثلة بشركة البعد الخامس للإدارة والاستشارات العليا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة وقت الفريق، في خطوة تعكس التزامهما برفع مستوى الاحترافية وتقديم الحلول المتخصصة في سوق العمل السعودي.

تعد هذه الاتفاقية تعاونية لاستقطاب القوى العاملة المحترفة والمتخصصة من مختلف أنحاء العالم ومن أسواق ومواقع جديدة، وتضمن تقديم خدمات تدريبية تتسم بالتطوير المستمر للكوادر الوطنية والأجنبية، لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي المتنامي.

ويعكس هذا النهج التزام الشركتين بتعزيز القدرات وتطوير المهارات في سبيل تعزيز النمو والابتكار لصالح العملاء والمجتمع المحلي.

يؤكد توقيع هذه الشراكة على رؤية مشتركة بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم التنمية الشاملة عبر استقطاب الكوادر المحترفة ودمجها بنجاح في السوق السعودي.

من المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للنمو والتطور، وتعزز قدرة الشركتين على تقديم حلول مبتكرة ومتميزة للعملاء.

