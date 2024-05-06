تراند اليوم : "والله أن تحضر ورجلي على علباك".. شاهد: كيف رد أب على ابنه بعدما رفض حضور حفل زواج شقيقته خوفا من الفشيلة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو حوارا بين أب وابنه الذي يرفض حضور زواج شقيقته خوفا من الفشيلة.

رفض حضور الزواج

وقال الابن خلال خلال الفيديو، إنه لا يريد حضور حفل زواج شقيقته خوفا من الفشيلة وحتى لا يتعرض لأي انتقادات بسبب بعض العادات والتقاليد القديمة. فيما حاول الأب إقناعه بحضور الزواج مشيرا إلى أنه ليس هناك أي إحراج في ذلك. رد الأب

وقال الأب: " الرياجيل ما يحطون عند الرياجيل إلا طمعانين في القبيلة وأبو البنت وفي إخوانها.. ولا يقعد إلا الناقص". وتابع: "والله أن تحضر ورجلي على علباك".

وأقتنع الابن في النهاية وقرر حضور حفل زواج شقيقته.

تفاعل على مواقع التواصل

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "نسبة قليلة جدًا بس باقي فيه عوائل مايحضرون زواجات بناتهم".

وأضاف مغرد: "بعيداً عن التمثيل البدائي ، لكن يحسب للشايب محاولة توعية الشباب الجاهل واللي يملكون هذي العادة السيئة من آبائهم".