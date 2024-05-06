تراند اليوم : بالفيديو.. "رجل أعمال" يكشف عن مشروع دخله اليومي 1500 ريال

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال، فضل الفضل، عن الأرباح التي يحققها مشروع فتح الملاحم.

وقال خلال لقاء معه: "الملحمة تدخل لك 1500 ريال باليوم، تحط فيها عامل وماكينة تقطع وثلاجتين بتحقق صافي 1200- 1300 ريال".

وأضاف: أي واحد عنده عقل ويفكر ويشوف إعلانات المشاهير عن الملاحم، كم يبيع كيلو اللحم الحاشي؟ يبيعونه بـ 60 ريال، ووزن الحاشية من 80 لـ 100 ريال بعد السلخ وكل شيء صافي".

وتابع: "يكون الشخص حقق 100 كيلو، بضربها في 60 بيكون ربح 2000 ريال، لذلك لا تستحقر أي تجارة، في الملحمة المذبوح بيصل جاهز لعندك وشغلها متعب".