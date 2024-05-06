تراند اليوم : إعلان نتائج "أرامكو" غداً.. والكشف عن توقعات المحللين بشأن الأرباح

صحيفة الخليج 365: تترقب سوق الأسهم السعودية، إعلان نتائج شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" غداً الثلاثاء قبل افتتاح السوق.

تشير توقعات المحللين إلى تراجع الأرباح بـ10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتقف عند 105.8 مليار ريال، وذلك بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

وتميل توصيات المحللين بمعظمها إلى الاحتفاظ بالسهم، ومن بين 16 توصية، هناك 13 توصية بالاحتفاظ وتوصيتان بالشراء وتوصية واحدة بالبيع.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف 33.19 ريال.

ويوصي، "جي بي مورغان" بشراء السهم، ويحدد السعر المستهدف عند 35 ريالاً.

كما يوصي "مورغان ستانلي" بالاحتفاظ، والسعر المستهدف 31 ريالاً.