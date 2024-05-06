الهيئة العامة للمنافسة تعاقب عدة مصانع لانتهاكها نظام المنافسة

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا بمعاقبة عدة مصانع لانتهاكها نظام المنافسة. وتضمنت الشركات المعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة.

وجاءت عقوبات الهيئة بناءً على انتهاك هذه المصانع للفقرات (1) و (6) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي. حيث نصت هذه الفقرات على تحظير الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، بما في ذلك تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء، وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها.

وفرضت الهيئة غرامة مالية قدرها 1,000,000 ريال على مصنع مياه صحة، وغرامة مالية قدرها 100,000 ريال على كل منشأة من المنشآت الأخرى. وتم أيضًا نشر القرار على نفقة المصانع المعاقبة.

قرار الهيئة العامة للمنافسة أصبح نهائيًا بعد رفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمة من القرار بواسطة محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض. وبالتالي، يجب على المنشآت التي لم تتظلم على القرار أن تدفع الغرامات المفروضة.