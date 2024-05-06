شكرا لمتابعة خبر عن وصفت حالته بالميؤوس منها.. قصة ملهمة لطالب تحدى مرضه للتخرج من جامعة شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الطالب بجامعة شقراء، نايف المحيذيف، أن يتحدى الحادث الذى تعرض له وأكمل دراسته، رغم أن الأطباء وصفوا حالته بـ”الميؤوس”منها.

وذكر الشاب أن الحادث تسبب في توقفه عن الدراسة لمدة 3 سنوات، إلا أنه لم ييأس وصمم على استكمال دراسته بقسم علوم تمريض وتمكن من التخرج ضمن الدفعة الـ 15 بجامعة شقراء.

وأكد أنه اختار قسم التمريض لأنها مهنة إنسانية ولها أجر عظيم، مضيفا أنه شعر بالانتصار في يوم التخرج من الجامعة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن شعر بالانتصار ليس بسبب أنه تخرج فقط، وإنما لأنه حارب المرض حتى انتصر وتمكن من إنهاء دراسته .