شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: التغيرات المناخية ترفع درجة الحرارة فى أوروبا وتخفضها في الجزيرة العربية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث الفلكي وخبير الأحوال الجوية خالد الزعاق، أن التغيرات المناخية الحاصلة فى الاونة الأخيرة ستؤدى الى ارتفاع درجة حرارة أوروبا والجزيرة العربية ستنخفض درجات حرارتها.

وأوضح “الزعاق” عبر برنامج “تقويم” المذاع على قناة العربية، أن كل الامطار التي هطلت على منطقة الخليج في الآونة الأخيرة طبيعية ومعتمدة والتكتلات البشرية لا تتحكم فى ماهيتها من ناحية كمية التهاطل او مكان الهطول، لكن العلماء لم يكتشفوا هذه التغيرات المناخية في العصور المتأخرة

وأضاف أن المناخ في أوروبا يقترب من ارتفاع درجات الحرارة ومناخ الجزيرة العربية يقترب من تدني درجات الحرارة.