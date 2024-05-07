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مواطن يتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بحفر الباطن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تنازل مواطن في حفر الباطن يُدعى الحميدي مطلق الحربي ، عن قاتل ابنه في ساحة القصاص ، وذلك لوجه الله .

وقال الحربي خلال لقائه مع قناة «العربية» : ” تنازلت لوجه الله خالص ، ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، وقبيلة حرب”.

وعلى جانب آخر ، قال عضو لجنة إصلاح ذات البين عبدالرزاق المنور : ” الأخ الحميدي الحربي جاء إليه جاهيات وملايين ، وكان يريد تنفيذ حكم الشرع ، ولكن عندما نزل القاتل إلى ساحة القصاص عفا عنه لوجه الله”.

ومن جهة أخرى أوضح عضو لجنة إصلاح ذات البين اللواء متقاعد ضيف الله العتيبي : “الموقف الكل يتحدث عنه ، وهو موقف لا يمكن أن يصدر إلا من شخص عنده إنسانية ، وما حدث اليوم هو حالة إنسانية اجتماعية فريدة ، وكان إشارة منه والموضوع ينتهي ولكنه تنازل”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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