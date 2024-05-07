السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.500 سلة غذائية للمتضررين في بلدة عبسان شرق خان يونس وللنازحين في محافظة النصيرات في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

حيث جرى أمس، توزيع 6.500 سلة غذائية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، استفاد منها 35.000 فرد، كما تم توزيع المساعدات الغذائية على النازحين في محافظة النصيرات وسط قطاع غزة، استفاد منها أكثر من 10.000 فرد، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.