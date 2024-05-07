شكرا لمتابعة خبر عن سعيد الحارثي: راتب العمالة المنزلية من تايلاند يقدر بـ2500 ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية سعيد الحارثي أن راتب العمالة المنزلية من تايلاند يقدر بـ2500 ريال، لافتا إلى أنه مع باقي التكاليف يصل إلى 4 آلاف ريال شهرياً

وقال الحارثي :”كثافة طلب ⁧‫السعودية‬⁩ ترفع الجشع والاشتراطات لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية وتجعل التكلفة عندنا في المملكة أكبر ”

وأضاف” قانون العرض والطلب في أي قطاع يفرض نفسه ، والمشكلة في أن الطلب أكثر من المعروض ونحن نستقدم أعداد كبيرة لتغطية الطلب الكبير وهنا نكون مجبرين على رواتب معينة ودفع رسوم معينة في سبيل تغطية الطلب الموجود .