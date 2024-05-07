ضبط مخالفة لتلويث البيئة بتفريغ مواد خرسانية

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.
من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 40 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.
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