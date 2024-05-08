تراند اليوم : شاهد: وافد باكستاني نائم في الجزء السفلي من شاحنة وهي تسير على طريق سريع!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم باكستاني ينام في مكان غير متوقع في شاحنة.

وأظهر الفيديو الشاحنة وهي تسير على طريق سريع، وتفاجأ أحد السائقين برؤية المقيم الباكستاني ينام في مكان أسفل الشاحنة بمسافة قريبة من الطريق.

وعلق رواد موقع إكس على الفيديو، حيث قال أحدهم:" أي حلم ممكن يوديه في داهية"، وقال آخر "وين اللي يقول ما أقدر أنام غير بفراشي".

فيما قال آخر:" لو ياخذ مطب قوي حول تحت كفراتها الله يستر عليه"، وغرد آخر قائلاً:" مسكين تلاقيه سهران له يومين يسوق".