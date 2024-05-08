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تراند اليوم : شاهد.. لحظة تحية أمير ⁧‫الكويت‬⁩ الشيخ ⁧‫ مشعل الأحمد‬⁩ للحرس الرئاسي في ⁧‫تركيا

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، لحظة تحية أمير الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" ، للحرس الرئاسي في تركيا .

وأظهر الفيديو استقبال الرئيس التركي " رجب طيب أردوغان" لأمير الكويت الشيخ " مشعل الأحمد " عقب وصوله إلى القصر في مراسم استقبال رسمية .

وقام الأمير بتحية الحرس الرئاسي قائلا :" مرحبا عسكر " ، ثم إلقاء التحية على المسؤولين الأتراك والتقاط الصور التذكارية قبل دخوله إلى القصر لعقد جلسة مباحثات رسمية في العاصمة أنقرة.

يٌشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الشيخ مشعل لتركيا هي الأولى له لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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