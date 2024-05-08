شكرا لمتابعة خبر عن محمد العسيري صانع سبح يروي قصة دخوله موسوعة جينيس .. فيديو ‏⁦‪ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى محمد العسيري صانع سبح منذ أكثر من 40 عاماً قصة دخوله موسوعة ⁧‫غينيس‬⁩ كأول سعودي يدخل الموسوعة على مستوى الأفراد.

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وقال العسيري :” أنا أول سعودي دخلت جينيس العالمية على مستوى الأفراد ، وعلى مستوى الشرق الأوسط أول شخص يأخذ شهادتي جينيس ، وهدفي هو ٥ أرقام في جينيس لأنني أتحدى عمري “.

وأضاف” دخلت هذه الحرفة منذ الطفولة تعلمتها وأبدعت فيها ، وفي سن الطفولة ساعدني مجال الكشافة الذي كنت منضم اليه في حرفة السبح بسبب العقد وهذا المجال ساعدني بالصدفة “.