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تراند اليوم : "أرعبني وجهه".. بالفيديو: أول تعليق من المعلم الذي أنقذ طالب بعد اختناقه بقطعة خبز داخل مدرسة في تبوك

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صحيفة الخليج 365: روى المعلم "عائد البلوي" تفاصيل إنقاذه طالب من الموت بعد اختناقه بقطعة خبز داخل مدرسة في تبوك .

وقال خلال مداخلة مع برنامج "الراصد " المذاع على قناة "الإخبارية"، كنت أجلس على كرسي في حصة وتفاجأت بالطالب جاء لي وأشر على حلقه، وأرعبني وجهه ولاحظت أنه يعاني من اختناق بسبب شيء أغلق مجرى التنفس لديه.

وأشار إلى أنه بادر بإسعاف الطفل، طبقا لدورات الإسعاف التي تعلمها في وقت سابق، لافتا إلى أن الطالب لم يستطع التنفس لمدة 7 أو 10ثواني.

وأضاف، أنه تمكن من إنقاذ الطالب وأخرج الشيء الذي كان عالقا داخل حلقه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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