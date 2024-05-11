اخبار السعوديه

طقس السعودية.. أمطار غزيرة على القصيم ومتوسطة بالطائف

0 نشر
واس - مناطق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار غزيرة على القصيم ومتوسطة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة والحوية ومركز الهدا، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني. This is a Twitter Status.. أمطار على This is a Twitter Status والجموم والكامل
للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على القصيم

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم،​​​​​ من اليوم حتى الإثنين المقبل.
وتشمل بريدة، وعنيزة، والبكيرية، والأسياح، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والبدائع، والرس، والنبهانية، وضرية، والمذنب، وأبانات، والشماسية، وعيون الجواء.
بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا