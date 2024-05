شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على القصيم ومتوسطة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على القصيم

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة والحوية ومركز الهدا، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني. أمطار على والجموم والكامل نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم،​​​​​ من اليوم حتى الإثنين المقبل.وتشمل بريدة، وعنيزة، والبكيرية، والأسياح، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والبدائع، والرس، والنبهانية، وضرية، والمذنب، وأبانات، والشماسية، وعيون الجواء.بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.