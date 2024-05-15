السعودية | عدد من إدارات التعليم تعلن بدء حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية.. غدًا الخميس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عمر آل قايد

تبدأ عدد من إدارات التعليم غدًا الخميس إعلان حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1446هــ عبر نظام نور، ويُتوقع أن تستمر الإدارات الأخرى في إعلان حركة النقل من يوم غد الخميس إلى يوم الاثنين المقبل.

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارات التعليمية أن مدة الاعتراض على النقل الداخلي ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة، ونبهت إلى أن أولوية النقل ستكون على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور، وأن المفاضلة ستبدأ بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هــ إلى 9/ 10/ 1445هــ.

وأشارت إلى أنه عند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة، وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.