شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة جرائم الفساد

الدمام - شريف احمد - وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية جيبوتي، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.وذلك على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي يحظى برعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - المقام في مدينة الرياض.ومثّل المملكة في توقيع المذكرة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الجيبوتي معالي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذة بدرية زكريا الشيخ إبراهيم.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.