شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة تُشارك في ورشة عمل تعزيز مفهوم ثقافة الحماية من الأذى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، في ورشة العمل الكشفية العربية التي عقدتها، أمس الأربعاء، (عبر الاتصال المرئي) المنظمة الكشفية العربية، والإقليم الكشفي العربي، لتعزيز مفهوم وثقافة الحماية من الأذى بالجمعيات الكشفية العربية.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات ومن أهمها التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، ومدونة السلوك والأخلاق، والأمن والسلامة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وآليات الإبلاغ ورفع البيانات وحفظ وتأمين تقارير الحماية المحتملة، بالإضافة إلى أداة التقييم الذاتي للحماية من الأذى لتحقيق الامتثال، ومنصة الخدمات والموارد المتاحة للحماية من الأذى، واختتمت الورشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة عن الحماية من الأذى.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات ومن أهمها التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، ومدونة السلوك والأخلاق، والأمن والسلامة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وآليات الإبلاغ ورفع البيانات وحفظ وتأمين تقارير الحماية المحتملة، بالإضافة إلى أداة التقييم الذاتي للحماية من الأذى لتحقيق الامتثال، ومنصة الخدمات والموارد المتاحة للحماية من الأذى، واختتمت الورشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة عن الحماية من الأذى.