السعودية | رحلات جوية مباشرة من سوريا لـ3 مدن سعودية قريباً

كشف سفير جمهورية سوريا، الدكتور محمد أيمن سوسان عن اعتزام بلاده تدشين مسار الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى 3 مدن سعودية: “الرياض، وجدة، والدمام” وذلك بعد انتهاء موسم حج هذا العام، قائلاً: “إنها خطوة تُسعد الكثير من السوريين المقيمين في السعودية، وفي المقابل كذلك الحال بالنسبة لـ”السعوديين” الذين اعتادوا التمتع بـ “سحر المناخ والطبيعة” في سوريا، وتمضية الوقت في دمشق”، حسب حديثه وفق “العربية”.

ووعد السفير السوري بتنفيذ مستويات أداء عملية بالتكامل مع المؤسسات السورية من أجل تقديم الخدمات التي تليق بالسياح السعوديين، وتشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية ما بين الرياض – دمشق، حسب قوله.

ويعد تفعيل خطوة الرحلات المباشرة من سوريا إلى السعودية تطوراً لافتاً في العلاقات السعودية – السورية، إذ جاءت بعد استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الأزمة في سوريا، وفي سياق ذلك التطور عينت أخيراً الرياض سفيراً لها في دمشق، السفير السعودي فيصل المجفل الذي كان قد شغل منصب سفيراً لبلاده لدى الكاميرون.