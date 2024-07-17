شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشيد بكفاءة التعامل مع حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في سلطنة عُمان الشقيقة، وسرعة وكفاءة التعامل مع حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عُمان، التي أدت إلى استشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين.
وأكدت المملكة تضامنها مع سلطنة عُمان الشقيقة، وعبرت عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المملكة تضامنها مع سلطنة عُمان الشقيقة، وعبرت عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.