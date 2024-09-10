شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبة" تحصل على 4 شهادات دولية من منظمة الآيزو العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، منذ منتصف العام الجاري 2024، على 4 شهادات دولية معتمدة من منظمة الآيزو العالمية.

وتشمل الشهادات التي حازتها المؤسسة، شهادة ISO 9001:2015 لإدارة الجودة، وشهادة ISO 14001:2015 لإدارة البيئة، وشهادة ISO 45001:2018 لإدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة ISO 31000:2018 لإدارة المخاطر. خدمات متميزة

قال أمين عام "موهبة" المكلف، الدكتور خالد الشريف: "إن هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة العميق بالجودة والاستدامة وسلامة الموظفين، ويُعزز من قدرتها على تقديم خدمات متميزة وفعّالة لعملائها".

وقدم الشكر لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متطلعا إلى الاستمرار في تحسين الأداء ، وابتكار حلول جديدة بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وتوجت "موهبة" بهذه الشهادات الدولية لالتزامها بمبادئ الجودة التي تساعد على تقييم أسلوب الإدارة في تحقيق رضا العملاء وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وتوفيرها لهيكلية عمل تنظيمية لممارسات إدارة البيئة المتكاملة، من خلال دعم الحماية البيئية، إضافة إلى التزام المؤسسة بالمعيار العالمي لإدارة المخاطر، وإدارة الصحة والسلامة المهنية.