شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وموريتانيا تبحثان التعاون القائم في مجالات الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار العلاقات بين المملكة وموريتانيا، استقبل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي يحيى ولد شيخنا ولد المرابط، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية سليمان بن فهد الخميس.وجرى خلال الاستقبال الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين، بحث التعاون القائم في مختلف مجالات الشؤون الإسلامية، ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.