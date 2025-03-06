السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الهند والدول المجاورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في الهند، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مختلف المدن والمحافظات بجمهورية الهند، إضافة إلى الدول الأخرى التي تشرف الملحقية على تنفيذ البرامج الإسلامية فيها وهي النيبال، والمالديف، وسريلانكا، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ويبلغ عدد المستفيدين قرابة 100,000 صائم في الدول الأربع المستهدفة ضمن الخطة الإستراتيجية للبرنامج، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين في الهند وحدها 50,000.

ويُنفذ البرنامج عبر تنظيم موائد إفطار جماعية بالتنسيق مع سفارات المملكة في الهند والدول المجاورة، وبالتعاون مع المراكز والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية المعتمدة، بالإضافة إلى الشخصيات الإسلامية البارزة من دعاة الوزارة العاملين في تلك الدول، مما يضمن وصولها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل.

وانطلق البرنامج في الهند بإقامة مأدبة إفطار في المسجد الجامع في دلهي يوم الأحد 2 مارس 2025م، ويُعد هذا المسجد من أكبر المساجد الهندية وأشهرها، وبلغ عدد المستفيدين من الإفطار 500 صائم.

كما نفذت الملحقية البرنامج في المقر الرئيسي لجمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند يوم الاثنين 3 مارس 2025م، واستفاد من الإفطار 800 صائم.

وفي يوم الثلاثاء 4 مارس 2025م، أقامت الملحقية برنامج التفطير في مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي، واستفاد من البرنامج 400 صائم.

ونوه المستفيدون من البرنامج بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، سائلين الله عزّ وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على جهودهما المباركة في خدمة المسلمين، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وتستمر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية في الهند بتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الهند والدول المجاورة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيدًا لحرص المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين ومدّ يد العون لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

