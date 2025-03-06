السعودية | منتدى الاستثمار الرياضي SIF يعقد شراكة رقمية مع “TikTok” لتعزيز التفاعل الجماهيري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن منتدى الاستثمار الرياضي SIF عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة تيك توك ‘TikTok’ ليكون الشريك الرقمي الرسمي للمنتدى، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل الجماهيري وتقديم تجربة رقمية مبتكرة لمتابعي الحدث، ستتيح هذه الشراكة الفرصة لجماهير الرياضة للتفاعل مع فعاليات المنتدى بطرق غير مسبوقة، عبر محتوى حصري، وبث مباشر للجلسات، وإطلاق تحديات ومبادرات رقمية تعزز حضور المنتدى على أوسع نطاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي SIF إبراهيم البكري: نحن سعداء بالشراكة مع تيك توك كمنصة رائدة في صناعة المحتوى الرقمي، حيث ستسهم هذه الشراكة في إيصال فعاليات المنتدى إلى جمهور أوسع، وتعزيز التفاعل بين المشاركين والمجتمع الرياضي، كما يحرص المنتدى على تبني أحدث التقنيات والمنصات التي تثري تجربة المتابعين، وهذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.”

من جهته قال الدكتور حاتم عبدالمحسن سمان، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسات العامة في “تيك توك” بالمملكة: “نحن فخورون بالشراكة مع المنتدى السعودي للاستثمار الرياضي 2025، الذي يعد ملتقىً استراتيجياً يجمع صناع القرار والمستثمرين والمبدعين في القطاع الرياضي.” وأضاف: “نسعى لإعادة تشكيل تجربة المشجعين وتعزيز علاقتهم بالرياضة، فلم يعد الجمهور مجرد متابع، بل أصبح جزءًا فاعلاً من الحدث؛ وذلك من خلال توفير لقطات حصرية، وتحديات رياضية تفاعلية، وبثوث مباشرة تنقل الأجواء الحماسية من قلب الملاعب إلى المستخدمين، لنسهم في جعل المشجعين جزءًا من التجربة الرياضية بدلاً من أن يكونوا مجرد مشاهدين.”

تتيح هذه الشراكة فرصة فريدة لتقديم محتوى ملهم ومبدع يعزز من تجربة المتابعين ويسلط الضوء على المملكة كوجهة رائدة للاستثمار الرياضي؛ حيث سيتم العمل على تقديم تغطيات مباشرة ومحتوى إبداعي يُظهر للعالم الإمكانات الهائلة للسعودية، ليس فقط كمضيف للأحداث الرياضية الكبرى، ولكن أيضًا كحاضنة للابتكار والتطور في هذا القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط