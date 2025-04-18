شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد .. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الثالث في جميع مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ يوم الأحد المقبل، اختبارات أعمال منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ، في جميع مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، وتستمر حتى يوم الخميس 3 ذو القعدة 1446هـ الموافق 1 مايو 2025، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعتمدة للتقويم الدراسي، حيث تُجرى هذه الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون تعطيل لسير الحصص الأخرى.

وتُعد هذه المرحلة الاختبارية نقطة تحول مهمة في مسار الفصل الدراسي، كونها تشكل محطة تقييمية فاصلة لما اكتسبه الطلاب والطالبات من معارف ومهارات منذ بداية الفصل، وتمنح المعلمين والمعلمات مؤشرات دقيقة لقياس مدى تحقق نواتج التعلم، وتحديد مجالات التحسين قبل دخول مرحلة الاختبارات النهائية.



أجواء تعليمية منظمة

وتحرص إدارات التعليم والمدارس على تنفيذ هذه الاختبارات في أجواء تعليمية منظمة، تضمن العدالة والشفافية، مع التزام كامل بالإجراءات الإدارية والتربوية، بما يعزز من جودة الأداء الأكاديمي ويهيئ الطلبة لمزيد من الانضباط الذاتي والتحصيل المرتفع.

وتشهد الفترة الحالية استعدادًا واسعًا من الطلبة وأسرهم، حيث يتجهز الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات من خلال تكثيف المراجعة اليومية، والاستفادة من البرامج الداعمة التي وفّرتها المدارس، مثل الحصص التعزيزية والدروس الإثرائية، التي تهدف إلى ترسيخ المعلومات ومساعدة الطلبة على استيعاب الجوانب التي قد تواجههم فيها صعوبة.

وتؤكد وزارة التعليم أهمية هذه المرحلة في بناء ثقافة التقييم المستمر، وتعزيز مفهوم المسؤولية الدراسية لدى الطلبة، كما تشدد على أهمية دور الأسرة في المتابعة والتشجيع وتوفير البيئة المساعدة على التركيز والمذاكرة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة قبل دخول الطلبة إلى اختبارات نهاية الفصل التي تمثل ختام العام الدراسي.