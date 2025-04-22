شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطن من الغرق في المدينة المنورة.. ورسالة مهمة للمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

إنقاذ مواطن من الغرق

مخاطر ممارسة السباحة

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة مواطنًا من الغرق في أثناء ممارسة السباحة.وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى، وهو بصحة جيدة.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.كما يمكن الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.وفي وقت سابق من اليوم أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع الخبر في المنطقة الشرقية طفلًا من الغرق.وذلك خلال ممارسة السباحة، فيما قدمت له المساعدة اللازمة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.