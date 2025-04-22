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إنقاذ مواطن من الغرق في المدينة المنورة.. ورسالة مهمة للمتنزهين

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واس - ينبع  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة مواطنًا من الغرق في أثناء ممارسة السباحة.
وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى، وهو بصحة جيدة.

إنقاذ مواطن من الغرق

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.

كما يمكن الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

مخاطر ممارسة السباحة

وفي وقت سابق من اليوم أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع الخبر في المنطقة الشرقية طفلًا من الغرق.
وذلك خلال ممارسة السباحة، فيما قدمت له المساعدة اللازمة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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