شكرا لقرائتكم خبر «جائزة كفاءة الطاقة» تمدد فترة استقبال المشاركات إلى 4 أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تمديد فترة استقبال المشاركات في «جائزة كفاءة الطاقة» في دورتها الأولى 2025، إلى تاريخ 4 أكتوبر 2025م، وذلك نظرا لحجم الاهتمام المتزايد من القطاعات المستهدفة الراغبة في التقديم على الجائزة.

وأوضح المركز أن استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الجائزة يستمر من خلال زيارة المنصة الالكترونية للجائزة eeaward.seec.gov.sa، ومن ثم تسجيل الدخول وتقديم طلب المشاركة، مبينا أنه يمكن الوصول للمنصة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتستهدف الجائزة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المجتمع والأفراد، وذلك عبر 3 مسارات رئيسة، حيث يختص المسار الأول بالكفاءة والترشيد ويتم منح الجائزة فيه لأفضل الجهات التي نفذت جهودا مستدامة؛ لتحسين كفاءة الطاقة وحققت وفورات في منشآتها.

ويختص المسار الثاني بالتطوير والابتكار ومن خلاله يتم منح الجائزة لأفضل فكرة تطويرية وابتكارية أسهمت في رفع مستويات كفاءة الطاقة، في حين يختص المسار الثالث بالتوعية والتأثير حيث تمنح الجائزة في هذا المسار لأفضل الجهود التي أسهمت في رفع الوعي لدى المجتمع بكفاءة الطاقة وأهمية ترشيد الاستهلاك.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز كل القطاعات والأفراد المتميزين لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات الإيجابية بشكل مستدام في هذا المجال، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز تبني ممارسات تحسين كفاءة الاستهلاك.