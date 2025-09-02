شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للناشئين 2025 للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للناشئين في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي (EJOI 2025)، في النسخة الـ9 من المسابقة التي تستضيفها مدينة شومن بجمهورية بلغاريا، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، بمشاركة واسعة من طلاب دون سن الـ15 من مختلف الدول الأوروبية وغيرها.

وتأتي مشاركة المملكة للمرة الأولى في هذه المسابقة الدولية المتخصصة في البرمجة والذكاء المعلوماتي، في إطار جهود مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية الشابة في المحافل الدولية، وتمكينهم من المهارات الرقمية المستقبلية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل المملكة في هذه النسخة 4 طلاب من الصف الثالث المتوسط هم: فارس ياسر الردادي من تعليم المدينة المنورة، وهاشم إبراهيم بسيوني من الهيئة الملكية بينبع، ومن تعليم الرياض إياد عماد الخليفة، وأحمد محمد الحسين.

ويعد أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للناشئين منصة تعليمية سنوية تهدف إلى تشجيع الطلبة الصغار على تطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التنافسية، وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، إذ انطلقت أولى دوراته عام 2017م في بلغاريا.

وتهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في سن مبكرة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجالات التقنية، مع تكريم أفضل المواهب الشابة في علوم الحاسب والبرمجة؛ مما يسهم في صناعة جيل قادر على التميز في الاقتصاد الرقمي العالمي.