«موان» يطلق حملة «التزم» لرفع مستوى الامتثال بأنظمة إدارة النفايات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات موان يوم الأحد حملة «التزم»، كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الامتثال بأنظمة قطاع إدارة النفايات، ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني الممارسات السليمة في جمع النفايات والتخلص الآمن منها.

وتركز الحملة على ردع المخالفين، والحد من المخالفات، عبر تكثيف الجولات الرقابية وتطبيق الإجراءات النظامية الصارمة، بما يضمن بيئة آمنة للمجتمع، تحمي المستثمرين، وتحقق مستهدفات القطاع.

وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات وتعزيز الاستدامة، نفذ موان حتى الآن أكثر من 15 ألف جولة رقابية، أسفرت عن إصدار 3,526 إشعارا وضبط 1,933 مخالفة، شملت أبرز المخالفات شيوعا مثل: التخلص العشوائي من النفايات، والحرق غير النظامي، وترك مخلفات البناء، ونقل النفايات بطرق غير مرخصة.

وأكد المتحدث الرسمي لـموان أ.سلطان الحارثي، أن حملة التزم تمثل خطوة محورية في رفع مستوى الرقابة وتعزيز الامتثال، مشددا على أن المركز لن يتهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين، وأضاف «نسعى من خلال هذه الحملة إلى حماية البيئة، وترسيخ ثقافة الالتزام المجتمعي بالأنظمة المعتمدة، مع مواصلة الأعمال الرقابية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز تكامل الأدوار الرقابية، ويدعم الاستدامة ورفع جودة الحياة.

وأشار إلى أن العقوبات النظامية على المخالفات البيئية تصل في بعض المخالفات إلى 10 ملايين ريال، في حالات مثل الحرق العشوائي أو التخلص من النفايات الخطرة بطرق غير آمنة، فيما تصل غرامة نقل النفايات بمركبات غير مرخصة أو ترك مخلفات البناء والترميم إلى 100 ألف ريال، ويصل رمي النفايات في الأماكن العامة إلى 10 آلاف ريال، مؤكدا أن هذه العقوبات تأتي للحفاظ على البيئة من الممارسات غير النظامية.

وتستمر حملة التزم خلال الفترة المقبلة عبر جولات تفتيشية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعلي للأنظمة، بما يسهم في ردع المخالفين وحماية المستثمرين، علاوة على رفع مستوى الامتثال لتحقيق حماية البيئة، وتمكين استثمارات واعدة في قطاع إدارة النفايات.