شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل يطلع على سير الحركة التشغيلية بمطار نجران الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مطار نجران الدولي، يرافقه رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، وعدد من القيادات.

واطلع الجاسر على مرافق المطار، وسير الأعمال والحركة التشغيلية به، مستمعا إلى شرح لأبرز الخدمات المقدمة للمسافرين والتطلعات المستقبلية لأهم المشاريع والوجهات الجديدة، إضافة إلى أبرز التسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين في مرافق المطار، والخطط المستقبلية المستهدفة، وإنجازات مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ومستوى توافقها مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه الوزير بالدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، لتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المجالات، بما في ذلك مشاريع قطاع النقل في المنطقة، وفقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.