شعور لا يُنسى.. طبيبة سعودية تساهم في العمل التطوعي بالصومال الإثيوبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في قافلة طبية مؤثرة، شاركت الطبيبة أفراح فتيحي، أخصائية المسالك البولية في مستشفى الملك فهد بجدة، في مبادرة إنسانية تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إقليم الصومال الإثيوبي. وقدّمت الدكتورة أفراح خدماتها الطبية ضمن الفريق السعودي، لتكون يدًا رحيمة تلامس جراح المرضى وتخفف من معاناتهم في مناطق تحتاج إلى رعاية صحية.

رسالة أمل للأهالي

وكان حضورها إلى جانب الفريق الطبي بمثابة رسالة أمل للأهالي هناك، الذين استقبلوا القافلة بقلوب مفعمة بالرجاء. وفي تعبيرها عن مشاعرها، قالت الدكتورة أفراح إن الشعور لا يوصف، مشيرة إلى أن حاجة المرضى وصبرهم يزيدان من عزيمتها على مواصلة العمل الإنساني.

رحلة إنسانية تلامس القلب

وأكدت أن هذه التجربة لم تكن مجرد عمل طبي، بل كانت رحلة إنسانية تلامس القلب قبل العقل، وتجسد القيم النبيلة التي يقوم عليها العمل التطوعي والرسالة الإنسانية للمملكة في خدمة المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.