قطر تعزز عزمها لحماية سيادتها ووحدة أراضيها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قطر – أكدت دولة قطر استنكارها الشديد للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف العاصمة الدوحة، وأعلنت عن تجديد إدانتها واستنكارها لهذا العدوان الذي اعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها.

في بيان ألقاه سفير قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت قطر على أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضح البيان أن الهجوم الإسرائيلي يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن قطر ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو على جريمة العدوان التي ارتكبها.

وأعربت قطر عن امتنانها للتضامن الواسع معها من قبل دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، وحثت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبني وسائل فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي ختام البيان، حذرت قطر من مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في حيازة الأسلحة النووية يشكل تهديدا كبيرا على الشرق الأوسط والعالم، ويستدعي التصدي لها بشكل فوري.