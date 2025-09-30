شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام عبدالعزيز تعرف بالسياحة البيئية في جامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في فعالية نظمتها كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود بمناسبة يوم السياحة العالمي، وذلك من خلال جناح تعريفي يسلط الضوء على مفاهيم السياحة البيئية، ودور المحميات في دعم التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الطبيعي والثقافي.

واستعرض جناح الهيئة المقومات البيئية الفريدة لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، من مناظر طبيعية وتنوع أحيائي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها السياحة البيئية، أحد مسارات السياحة المستدامة التي توازن بين الترفيه والحفاظ على البيئة.

وشهد الجناح تفاعلا لافتا من زوار الفعالية من طلاب وأكاديميين ومهتمين بالبيئة، مقدما مواد تعريفية وتوعوية حول أهمية المحميات الطبيعية، وسبل الاستمتاع بها بطريقة تحافظ على مواردها الطبيعية والخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا الجانب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي البيئي والترويج لمفهوم السياحة البيئية، ودعم الشراكات مع الجهات التعليمية والمؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الاستدامة والسياحة والطبيعة.