سفارة أوكرانيا في لبنان: ملف الأسرى أولوية وطنية وعمليات التبادل مستمرة

أشارت سفارة أوكرانيا في لبنان إلى أنه "منذ بداية الغزو واسع النطاق الذي شنه ​نظام الكرملين​ على أوكرانيا في شباط 2022، أصبحت قضية الأسرى من العسكريين والمدنيين المحتجزين لديه إحدى أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً. ومنذ انطلاق الغزو وحتى تشرين الثاني 2025، تمكنت أوكرانيا من إعادة أكثر من 7000 شخص من الأسر".

ولفتت السفارة، الى أنه "منذ عام 2014، يواصل نظام الكرملين خرق حقوق الأسرى الأوكرانيين، من عسكريين ومدنيين على حد سواء، إذ يرفض بشكل متكرر منح المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، رغم امتلاك اللجنة تفويضاً رسمياً لتفتيش مرافق الاحتجاز ومراقبة ظروف معاملة المحتجزين. وفي المقابل، تمكنت اللجنة الدولية من مراقبة أوضاع أسرى نظام موسكو المحتجزين في أوكرانيا".

وشددت على أن "ضمان الإفراج عن المحتجزين ومحاسبة المسؤولين في نظام الكرملين يمثل أولوية وطنية لأوكرانيا. وتواصل عائلات الأسرى والنشطاء والصحفيون نضالهم اليومي من أجل إطلاق سراحهم عبر الحملات الدولية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، وتقديم الشهادات في المؤسسات الدولية، وتنظيم الوقفات السلمية داخل أوكرانيا وخارجها".

ولفتت الى أن "أوكرانيا تجري عمليات تبادل للأسرى بهدف إعادة مدافعيها ومدنييها المحتجزين لدى نظام الكرملين، سواء عبر عمليات تبادل واسعة النطاق أو اتفاقات فردية. وحتى اليوم، نجحت أوكرانيا في تحرير أكثر من سبعة آلاف شخص، من بينهم عسكريون شاركوا في القتال على مختلف الجبهات، ومدنيون اختُطفوا خلال الغزو".

وأكدت السفارة أن "أوكرانيا تواصل العمل على استعادة جميع المحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وكذلك إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين. وخلال الجولة الأولى من المشاورات في جنيف في 23 تشرين الثاني، أدرج الوفد الأوكراني ضمن خطة السلام المطروحة من الجانب الأميركي بنداً ينص على الإفراج عن جميع المدنيين والعسكريين من الأسر لدى نظام الكرملين، إضافة إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين".