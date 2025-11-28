مرقص زار "تيلي لوميار" و"مريم TV": زيارة البابا تحمل دعمًا يسهم بمواكبة مسار النهوض

زار وزير الإعلام ​بول مرقص​ محطّتَي "تيلي لوميار" و"مريم TV"، حيث التقى بمؤسّس "تيلي لوميار" الأخ نور، ومدير البرامج في "مريم TV" جورج معلولي، وجال في الأقسام والاستوديوهات في المحطّتين.

وشدّد في كلمة على "الدّور المهم الّذي تؤدّيه هذه المحطّات في نشر المحبّة وتعزيز التضامن بين اللّبنانيّين، في ظلّ الظّروف الصّعبة". وأثنى على البرامج الّتي تقدّمها المحطّتان، مشيرًا إلى أنّه يعتبرهما "جزءًا من الجسم الإعلامي الرّسمي الّذي يحظى باهتمامه، شأنهما شأن "تلفزيون ​لبنان​" و"الوكالة الوطنيّة للإعلام" و"إذاعة لبنان"، وكلّ وسائل الإعلام اللّبنانيّة الّتي تكافح للاستمرار وتواصل أداء رسالتها".

وتطرّق مرقص إلى زيارة ​البابا لاوون الرابع عشر​ المرتقبة إلى لبنان، مشدّدًا على "أهميّتها الكبيرة في هذه المرحلة الدّقيقة، لما تحمله من دعم يسهم في مواكبة مسار النّهوض الّذي بدأ مع العهد الجديد والحكومة".