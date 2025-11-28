جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال من 20 بندًا

يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل الواقع في 4/12/2025، في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في جدول الأعمال المؤلّف من 20 بندًا، من بينها:
- عرض قيادة الجيش التقرير الشّهري حول خطّة حصر السّلاح في المناطق اللّبنانيّة كافّة.
- طلب وزارة الماليّة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد مشروع القانون المُحال إلى مجلس النّواب بموجب المرسوم رقم 14227 تاريخ 7/11/2024، المتعلّق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع 15 صيدليًّا مفتشًا و5 صيادلة عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنيّة.
- طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استخدام أُجراء لدى المؤسّسة العامّة للإسكان.
- متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرّغ في الجامعة اللبنانية.
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تسديد فواتير الإدارات والمؤسّسات العامّة لمستحقّاتها، لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيّار الكهربائي بالعملة الطّازجة.
