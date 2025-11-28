الحاج جال بالواجهة البحرية وساحة الشهداء واطلع على جاهزية شبكتَي الخليوي قبيل زيارة البابا

أشار مكتب وزير الاتّصالات ​شارل الحاج​، إلى أنّ "قبل يومين من وصول ​البابا لاوون الرابع عشر​ إلى لبنان، قام الحاج بجولة ميدانيّة شملت الواجهة البحرية لبيروت وساحة الشهداء، حيث تفقّد برفقة مديرَي شركتَي الخليوي "تاتش" كريم سليم سلام و"ألفا" رفيق الحداد، وعدد من المدراء في الشّركتَين، الاستعدادات والإجراءات التقنيّة الموضوعة لضمان جاهزيّة شبكتَي الخليوي".

وأوضح في بيان، أنّ "الحاج اطّلع على سرعة الشّبكتَين وجودة التغطية وفعاليّة خدمات "5G". وأكّد الحاج خلال جولته، أنّ "زيارة البابا إلى لبنان هي زيارة تاريخيّة، وأنّ ما يقارب 150 وسيلة إعلاميّة لبنانيّة وأجنبيّة ستكون حاضرةً لتغطية هذا الحدث"، مشدّدًا على أنّ "من الطّبيعي أن تكون الوزارة وشركتا الخليوي في أعلى درجات الجهوزيّة، لضمان تغطية متكاملة ومن دون أي انقطاع".